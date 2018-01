Mudanças na Band: ex-RGB assume direção na emissora "Floribella" se foi, mas a diretora da RGB, produtora parceira da Band na novelinha, ficou. E ficou de vez. Elisabetta Zenatti é a nova diretora-executiva Artística e de Programação da Band. Foi nomeada esta semana, já com viagem marcada para a MipCom, uma das maiores feiras de audiovisual que acontece em Cannes. Elisabetta foi durante muitos anos diretora-executiva da RGB e uma das responsáveis pela produção da versão de Floribella no Brasil. Ela assume a direção de Programação da Band deixando um pouco de lado o atual ocupante do cargo, Juca Silveira, que permanece na emissora. A executiva chega com plenos poderes para dar uma boa mexida na grade de programação da emissora do Morumbi. Atrações das antigas, como o "Boa Noite Brasil", de Gilberto Barros, estão na mira da reformulação. Para tanto, contará com uma nova equipe para assessorá-la - montada por ela - com 8 pessoas. Depois de circular pela MipCom de olho nas novas tendências de programação, Elisabetta retornará ao Brasil na sexta-feira para assumir seu posto.