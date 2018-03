MUDANÇAS Law & Order chega ao 13º ano sem Chris Meloni; e médico ogro inicia 8º ano atrás das grades O primeiro episódio do 13.º ano de Law & Order: Special Victims Unit, no ar nesta terça-feira, às 22 h, no Universal Channel, é inspirado no caso do ex-diretor do FMI, Dominique Strauss-Kahn, acusado de ter abusado de uma camareira num hotel em Nova York. Na ficção, o acusado é o futuro Primeiro Ministro da Itália e a camareira, uma asilada do Sudão - e não da Guiné, como na realidade. O capítulo mostra o julgamento do réu, que coloca a camareira sob suspeita, já que ela havia mentido sobre seu passado na África para conseguir asilo político nos EUA. O caso é conduzido por Olivia (Mariska Hargitay), Fin (Ice-T), Munch (Richard Belzer) e a novata Amanda Rollins (Kelli Giddish). A temporada marca a volta das promotoras Alex Cabot (Stephanie March) e Casey Novak (Diane Neal) e a saída de Elliot (Chris Meloni), após o tiroteio na delegacia em que ele matou uma adolescente para proteger sua parceira. Em seu lugar está Danny Pino, ex-Cold Case, como o detetive Nick Amaro, que chega no segundo capítulo e é, a princípio, hostilizado por Olivia.