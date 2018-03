MUDANÇA DE ROTA

A Tate Gallery de Londres anunciou na última semana de dezembro uma mudança em seu plano de aquisições. A partir de agora, diz o diretor Nicholas Serota, 40% de seu orçamento total serão destinados à compra de obras internacionais. E com isso ganha a arte brasileira, que se tornou um dos principais focos de atenção da instituição. "Mais do que nunca, estamos interessados no que está sendo produzido no Brasil", diz Tanya Barson, responsável pelo departamento de arte latino-americana da Tate.

Em agosto, o museu fechou parceria de curadoria e projetos com a Pinacoteca de São Paulo, um acordo que abre a possibilidade de trabalhos em conjunto, para o desenvolvimento de novas iniciativas. A primeira delas será a exposição da artista suíça radicada no Brasil Mira Schendel, a ser lançada na Tate Modern londrina em setembro de 2013. Logo após, em 2014, a mostra segue para a Pinacoteca de SP.

O interesse da Tate no Brasil não é novo, mas desta vez os planos são ambiciosos. A instituição, que já sediou uma grande exposição do cultuado artista Hélio Oiticica em 2007, na Tate Modern, vem constantemente adquirindo obras de artistas brasileiros para seu acervo de obras. A lista de criadores inclui Lygia Clark, Cildo Meireles, Ana Maria Pacheco, Vik Muniz e Adriana Varejão, para citar alguns.

O mercado de artes brasileiro atualmente movimenta mais de R$ 200 milhões por ano. Os negócios no setor cresceram 44% desde 2010, segundo a Associação Brasileira de Arte Contemporânea, que reúne 40 das mais importantes galerias. "Algumas instituições internacionais estão colecionando muito mais a produção brasileira do que há dez anos", confirma Ana Leticia Fialho, que é consultora da entidade.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ha dez anos, a britânica Tanya Barson é responsável pelo departamento de arte latino-americana da Tate. Seu nome carrega grande influência para a arte contemporânea. Ser escolhido pela Tate (e, no caso, por Tanya) provoca reconhecimento internacional e interesse instantâneo pela obras de determinado artista. Em viagens frequentes ao Brasil, Tanya procura também por novos talentos para a coleção da Tate. Em entrevista ao Caderno 2 em Londres ela garante que "o mundo finalmente reconhece a importância da arte brasileira". "Há tanto interesse em todo o mundo pelo País hoje, e a economia é um dos grandes motivos dessa atenção renovada."

Qual o critério que guia a

escolha de obras no Brasil?

Não se trata do preço, mas sim do que achamos ser melhor e mais desafiador no contexto da arte contemporânea. Procuramos trabalhos meticulosos e tecnicamente inovadores. As nossas últimas aquisições do Brasil foram trabalhos de figuras consagradas como Cildo Meireles e de jovens artistas como Carla Zaccagnini e Jonathas de Andrade. Não ha limitação de estilo. Nós tentamos representar grandes movimentos e estilos. No momento temos obras de Mira Schendel, Oiticica, Sergio Camargo e Geraldo de Barros expostas em nosso museus.

Quando você viaja ao Brasil, onde procura por novas

aquisições?

Eu faço muita pesquisa antes de ir ao Brasil. Quando estou lá, eu procuro muitas galerias e museus, além de visitar estúdios de artistas. Eu entro em contato com pessoas ligadas ao mundo das artes no Brasil: curadores, representantes da Academia, os próprios artistas.

Qual o próximo passo na

parceria com a Pinacoteca?

Nós vamos dividir uma série de projetos com a Pinacoteca e não só no que diz respeito a exposições e projetos de conservação. Queremos dividir o conhecimento e isso será feito dos dois lados. Nossa colaboração para a exposição de Mira Schendel começou há dois anos e então decidimos que firmar uma parceria faria sentido se fosse para uma colaboração envolvendo todos os departamentos.

Você vem visitando o Brasil nos últimos dez anos. Como o mercado de arte brasileiro tem mudado ao longo dos anos?

O mercado brasileiro tem se desenvolvido muito nos últimos anos. Com mais e mais pessoas interessadas na arte brasileira, e uma consequente maior exposição dos artistas, houve um inevitável impacto no mercado. Entretanto, para os artistas brasileiros obterem mais reconhecimento, eles merecem um desenvolvimento positivo. Eu lembro da minha primeira visita ao Brasil, fiquei impressionada com a forte cultura de colecionadores. Eram sofisticadas coleções, e a maioria dedicada somente de artistas brasileiros.

A galeria White Cube acaba de inaugurar sua primeira filial na America Latina, em São Paulo.

Quando eu soube que eles haviam escolhido São Paulo para lançar sua primeira galeria nas Américas, achei sensacional. Como uma cidadã britânica, eu acho excepcional que o primeiro lugar que eles tenham escolhido tenha sido São Paulo. E isso diz muito sobre o novo lugar que já tem o Brasil no circuito internacional da arte.