Mube traz Bienal Internacional Graffiti Fine Art

Traçar um panorama dos mais diversos estilos de grafite, com trabalhos de artistas nacionais e estrangeiros de diferentes gerações - este é o objetivo da 1ª Bienal Internacional Graffiti Fine Art, que abre nesta sexta, 3, no MuBE. Além de ocupar as paredes do salão principal com murais, os 65 artistas também apresentam telas (caso da dupla Osgemeos) e esculturas (como Alex Hornest) na parte externa do museu. Durante o evento, obras de nomes consagrados, do porte de Rui Amaral, Titi Freak e Zezão, dividem espaço com jovens artistas, como Vito - A Firma.

1ª Bienal Internacional Graffiti Fine Art -

Onde: Museu Brasileiro da Escultura (Mube). R. Alemanha, 221, Jd. Europa, 2594-2601.

Quando: 10h/19h (Fecha 2ª). Até 3/10.

Quanto: Grátis