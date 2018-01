MuBE oferece curso de história da arte O crítico de arte Alberto Beuttenmüller inicia na segunda-feira ciclo Grandes Mestres da Arte, composto por seis palestras, ilustradas com vídeos e slides. Beuttenmüller, crítico membro da Associação Internacional de Críticos de Arte, analisará a passagem da arte moderna à arte contemporânea e suas conseqüências. O primeiro módulo, que dura até o dia 12 de março, terá como tema as obras de Paul Cézanne, sempre das 19h30 às 21h30, no Museu Brasileiro da Escultura. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo telefone 3061-8611 ou direto no MuBE (Avenida Europa, 218) ou ainda pelo site www.mube.art.br.