MuBE inaugura exposição de fotos urbanas em SP

Com coquetel para convidados e a presença dos fotógrafos Bob Wolfenson, Cássio Vasconcellos, Fabio Correa, Marcos Prado, Renata Castello Branco e Ucha Aratangy, o Museu Brasileiro da Escultura (MuBE) inaugura nesta segunda, 18, às 19h30, a exposição "Olhar Urbano". A mostra reúne 26 imagens desses fotógrafos sobre determinados edifícios de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Goiânia. Depois da capital paulista, as fotos, que fazem parte de uma campanha institucional, serão exibidas nas outras cidades que tiveram os prédios retratados. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Exposição "Olhar Urbano". MuBE (Av. Europa, 218). Tel. (011) 2594-2601