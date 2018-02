MuBe exibe 170 imagens de fotógrafos do País

Em 1956, o artista publicou uma série de textos que compunham um estudo sobre a relação entre a moda brasileira e os acontecimentos históricos nas décadas de 1930 a 1950. "Esses textos são uma espécie de teoria da moda. O primeiro, e talvez único desse tipo feito no Brasil", explica a editora Mariana Lanari, responsável pela curadoria da mostra, ao lado de Agnaldo Farias.

Especializada em editar publicações de moda, com mais de 20 livros no currículo, Mariana se dedicou às pesquisas dos textos de Flávio de Carvalho, guardados nos arquivos da Unicamp, durante três anos. O passo seguinte foi selecionar fotografias que traduzissem as ideias de Carvalho em imagens. Inicialmente, a curadora reuniu mais de 50 mil imagens.

"O Brasil tem muitos fotógrafos excelentes, com um acervo enorme. Só a Vânia Toledo disponibilizou mais de 10 mil fotos dela", conta Mariana. Para chegar às 170 que compõem a mostra, ela trabalhou com uma assistente por cerca de seis meses. As fotos foram organizadas por temas presentes no estudo de Carvalho, como: cabeça, cabelo, pensamento, sonho, visão geográfica, joias, ombro, cintura, pernas, calça, pontas do corpo, bailado, sapatos e pés.

"Organizamos as fotos de maneira literal. Na categoria joia, por exemplo, estão as fotos que evidenciam joias. Em bailado, escolhi imagens com pessoas e elementos em movimento", explica a curadora. Além das fotografias, trechos do estudo de Carvalho compõem a exposição, exibidos em 41 painéis. Para Mariana, este evento é uma chance única de apresentar o estudo de Carvalho ao público. "No Brasil temos mais de 100 faculdades de moda, e a bibliografia desses cursos é muito escassa. Por isso, a mostra tem também um objetivo educativo. A moda é pouco explorada como tema de exposição", afirma a curadora. As informações são do Jornal da Tarde.

Flávio de Carvalho Desveste a Moda da Cabeça aos Pés - MuBe (Av. Europa, 218, Jardim Europa). Tel. (011) 2594-2601. De terça a domingo. Das 10h às 19h. Grátis. Até 14 de novembro.