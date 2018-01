MTV volta a priorizar exibição de videoclipes Internet, celular e interatividade: essas são as palavras de ordem da nova programação da MTV que estréia esta semana. Toda a tecnologia vai ser usada para valorizar aquilo que marcou o lançamento da emissora há 15 anos, os videoclipes, que passam a ocupar 80% da programação. Muito pop e rock, os estilos preferidos pelo público da casa, formado por jovens entre 15 e 29 anos, das classes AB. Segundo o diretor de programação da MTV, Zico Goes, 89% dos telespectadores da emissora possuem celular e, entre eles, 66% do uso é para o envio e recebimento de mensagens de texto, SMS. Assim, saem programas como Mochilão, Missão MTV, Gordo a Go-Go, Presepada, entre outros, e passam a integrar a grade novas atrações focadas em clipes com comentários, exibição de mensagens SMS, testes sobre conhecimentos musicais. Esse é mote de MTV de Bolso, que vai ao ar de segunda a sexta das 13 às 16 horas. Com tanta participação do público, que se cadastra antes no site da MTV, dispensa até VJ. Ya Dog, apresentado por Luisa Micheletti, é exibido de segunda à quinta, às 21 horas. Para garantir a interatividade, ambas atrações são ao vivo. Neura, com Cazé Pessanha e Marina Person e Vida Log são apostas na área de comportamento. O humor fica com o Tribunal de Pequenas Causas Músicas, comandado por Penelope Nova, Rafa Losso e André Vasco, às segundas, às 22h30. E também com as novas VJ´s que apresentam o tradicional Disk MTV: as espevitadas Keyla e Kenya Boaventura, todos os dias.