MTV vai lançar canal na internet A MTV prepara ainda para este semestre o lançamento de um canal em banda larga, na internet. A emissora, que também quer ter um segundo canal em TV paga, vai investir agora em uma nova programação para esse canal virtual. A intenção da MTV não é reprisar na internet o que exibe atualmente na TV, e sim criar um novo conteúdo para o canal, que deve ter acesso gratuito. Esse é mais um investimento da emissora no setor, já que a maioria das atrações da nova programação do canal tem agora conexão direta com a internet.