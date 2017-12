MTV troca VMB por show com transmissão para outros países

Worcman contou ainda que a MTV tupiniquim, de volta ao controle da Viacom, empresa dona da marca, pretende fazer a primeira edição local do World Stage no ano que vem. O evento consiste em um show de uma banda internacional gravado em um dos países em que o canal atua com transmissão para toda a rede da MTV no mesmo dia. Segundo ele, a direção da emissora já está conversando com autoridades de cidades brasileiras para definir onde o palco será montado. Artistas nacionais abrirão a apresentação da atração gringa.

Entre as novidades produzidas por aqui, previstas para estrear na MTV em breve, está a série de ficção Copa do Caos. Rodado em parceria com a Cine Group a partir de janeiro, o programa vai mostrar as aventuras de dois argentinos que vêm ao País para tentar ajudar a seleção deles a sair vencedora do mundial de futebol. Da leva de atrações importadas, está The Originals, spin off de Vampire Diaries.