MTV realiza novos cortes e devolve marca

A Liga já tem data anunciada para retornar à grade da Band. O programa volta ao ar no dia 16 de julho.

Normalmente lançado no início do ano letivo da Band, A Liga tinha de fato uma pausa prevista para este primeiro semestre de 2013, a fim de dar lugar ao reality Quem Quer Casar com Meu Filho, pilotado por Adriane Galisteu. Mas o show também não estreou nem tem data para tanto.

Por falar em Galisteu, a Band voltou a cogitar a renovação de seu contrato, já vencido, ao saber que ela bateu à porta da Record, com proposta de programa e patrocínio em mãos. A loira pleiteia vaga nos sábados da TV de Edir Macedo, agora livres com a ida de Rodrigo Faro para domingo.

E com a saída de Gugu Liberato da grade da Record, não faltou quem sugerisse que o apresentador, agora com agenda livre, poderia participar da nova edição da Fazenda. Estreia dia 23.

Do you speak english? Em parceria com a instituição Wise Up, o canal Futura aproveita a Copa das Confederações e os eventos esportivos que estão por vir no Brasil para dar dicas de inglês úteis ao cotidiano de quem deverá esbarrar com mais gringos por aí,

English 2. As aulas do canal Futura, com ar de entretenimento, somam 20 peças e irão ao ar a partir deste segunda-feira, em formato de interprogramas, na faixa das 14 h às 21 h.

A tão esperada 2ª temporada de Sessão de Terapia enfim começou a ser gravada pela produtora Moonshot para o canal GNT. Estreia em setembro.

Enquanto isso, no Gloob, já estão confirmadas a 4ª e 5ª temporadas da série Detetives do Prédio Azul, obra da Conspiração Filmes, cuja 3ª safra estreia nesta segunda-feira, como principal mote do 1º aniversário do canal.

Marcelo Adnet e Alexandre Nero se divertem com as regras para torcedores nos estádios modernos, no Fantástico deste domingo. E a dupla destila veneno ao falar sobre a seleção japonesa, primeira rival do Brasil na Copa da Confederações.