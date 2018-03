MTV quer fazer piada com vídeo de Daniella Cicarelli no VMB A MTV não sabe se vai tirar uma casquinha ou não no VMB - sua premiação de videoclipes - do vídeo polêmico de Daniella Cicarelli que circula na internet. Acostumado a fazer piadinhas nessas premiações, o canal está à espera de um posicionamento da VJ sobre o caso. Daniella, apresentadora do programa "Beija Sapo", será uma das mestres-de cerimônias do VMB, premiação anual da MTV que este ano acontece no dia 28, ao lado dos VJs Marcos Mion e Cazé. A modelo aparece no vídeo, divulgado na segunda-feira no site YouTube, em cenas pra lá de quentes com seu namorado, o empresário Renato Malzoni, de 33 anos, em uma praia de Cádiz, na Espanha. Na quinta-feira, a MTV vai colocar em seu site uma ´brincadeirinha´ em que o público poderá escolher a roupa que Daniella usará no VMB. O vídeo foi um dos assuntos principais dos jornais, revistas e mesmo da TV espanhola. A emissora TeleCinco, uma das maiores do país, veiculou os quatro minutos polêmicos de Daniella e o namorado. O vídeo começa com carícias apaixonadas na areia e acaba numa suposta cena de sexo no mar. O canal ainda exibiu a entrevista com o autor do vídeo, Miguel Temprano, no programa "Dolce Vita". O videomaker revelou-se um especialista em celebridades. Além de paparazzo, trabalha como jurado de reality shows. Temprano contou que fez as imagens a 150 metros de distância do casal, sentado na areia da praia. ´Fiquei 21 minutos filmando´, disse. O site da revista "Interviú", também espanhola, reproduziu imagens do vídeo e divulgou uma nota destacando a falta de discrição do casal durante as férias que passaram em Cádiz. Os dois, segundo o veículo, circulavam sempre aos beijos e abraços, chamando muita atenção. O escândalo do vídeo ganhou até as páginas do jornal "La Voz de Cádiz". Daniella não se pronunciou sobre o assunto e o namorado, conhecido como Tato, continua trabalhando normalmente no banco de investimentos Merrill Lynch, em São Paulo. No site de relacionamentos Orkut, foram criadas nos últimas dois dias 54 comunidades que remetem à Daniella e fazem gracinhas e trocadilhos sobre as imagens na internet.