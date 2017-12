MTV lança séries no aplicativo Snapchat

NOVA YORK - A MTV está lançando várias séries exclusivas para os usuários internacionais do aplicativo Snapchat. Coordenadora mundial da emissora de música e cultura pop jovem, a MTV Internacional assinalou que cada série terá de oito a dez episódios no Snapchat, a rede social em que as fotos e vídeos desaparecem automaticamente, em até 24 horas depois de postados.

Lançado nesta quinta-feira (29), Show Us Ur Phone (Mostre-nos seu celular) mostra um apresentador que busca casais nas ruas e lhes pergunta o que há no celular de seu parceiro.

A série, que depois será transmitida pelo canal de televisão da MTV na Grã-Bretanha, tem como apresentadora Charlotte Crosby, a estrela de Geordie Shore, a continuação do reality show Jersey Shore, gravado no norte da Inglaterra.

As séries que estrearão até o final do ano no Snapchat são MTV Sex Squad, que procura dar respostas sinceras a perguntas sobre sexualidade; e MTV Threads, sobre a moda dos músicos.

Depois de revolucionar a indústria da música na década de 1980 com os videoclipes, a MTV se envolveu mais amplamente na cultura dos jovens nas redes com ambições globais.

Com a televisão tradicional sofrendo uma queda entre os espectadores jovens, a MTV aumentou seus esforços para se concentrar nas redes sociais.

No início do ano passado, a emissora lançou o canal conhecido como International Snapchat Discover, ganhando audiência com vários curtas sobre cultura pop e segmentos sobre estilo de vida.