MTV FAZ FESTA NA AVENIDA PAULISTA Na semana em que a estação mais quente do ano começa, a MTV dá a largada em mais uma das produções da sua Programação de Verão. Na terça-feira, a dupla Deco e Lucas, apresentadores do MTV Sports, promoverão uma pool party em plena Avenida Paulista. A ação fará parte de A Casa, previsto para estrear no dia 14 de janeiro. Outros VJs da emissora, como o humorista Marcelo Adnet, também estão gravando atrações da temporada que irão ao ar a partir do mês que vem.