MTV fará reality show com estilistas

65 profissionais

da Associação Brasileira de Produtoras Independentes (ABPI) integram a

comitiva que irá à feira de TV Mipcom, de 4 a 8 de outubro, em Cannes.

"O Faustão apresentou o programa com a camisa pra fora das calças pela primeira vez na vida. Momento histórico na TV." Aguinaldo Silva, no Twitter

Domingo retorna ao Domingão do Faustão a gincana Maratoma com famosos. No elenco estão: Amanda Richter, Guilherme Berenguer, Milena Toscano, Vanessa Bueno, Jacaré, Priscila Pires, Ariela Massotti, Wagner Trindade, Rachel Ripani, Sophia Abrahão, Sidney Sampaio e Lidi Lisboa.

Executivos da RedeTV! garantem que não há chance de Marcelo Carvalho, vice-presidente e sócio da emissora, vender sua parte na casa para Amílcare Dallevo, acionista majoritário da rede. Não por agora.

Amor & Revolução, próxima novela de Tiago Santiago no SBT, terá como mocinha Maria, uma líder estudantil que entra para a luta armada contra a ditadura. Ela se apaixona por José, um oficial do setor de Inteligência do Exército, filho de um general da direita, mas democrata. E é claro que ele se revoltará contra o pai.

O TCM tirou proveito da fama de MacGyver, agente capaz de demolir um prédio com uma bolacha recheada. O material de lançamento da série hit dos anos 80, que será reprisada a partir de 4 de outubro no canal pago, traz caixa de fósforo, clipes, elástico e um convite para desmontar uma bomba com o kit.

A ordem anteontem no R7, portal da Record, era evitar comentários sobre o movimento "#calabocaRecord", deflagrado no Twitter, após o Domingo Espetacular exibir reportagem acusando Britney Spears de ser drogada e bater nos filhos. Nada que tocasse no assunto deveria ser aprovado no site.

Apesar do título ser da RedeTV!, Dr. Hollywood deve ganhar novo nome na versão nacional em 2011, sem a participação do médico/astro dr. Rey, que vai para a Band.

Marcelo Resende acaba de fechar contrato com a Record. Ele vai deixar a Band para fazer reportagens investigativas no Domingo Espetacular, já após as eleições.