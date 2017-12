MTV estréia novas atrações em março A MTV estréia, no dia 3 de março, parte de suas novas atrações. Segundo o diretor de Programação da rede, Zico Goes, a emissora terá faixas diárias e programas feitos na rua para aproximar mais a MTV de seu público. ?Todo ano tem de renovar porque o mundo muda e nosso público também?, diz. Haverá duas faixas musicais diárias ao vivo. Uma delas, às 17h15, será apresentada pelo veterano Felipe e pela recém-contratada Kika. A outra, às 20 horas, será comandada por Luisa. Entre os novos contratados estão a modelo Caroline Ribeiro, que atuou durante o Verão MTV e vai apresentar o programa de namoro A Fila Anda, e Marcelo Adnet, humorista carioca que terá um programa com 15 minutos de duração, a partir do dia 10. ?Será um programa de improvisos, com as reflexões de Marcelo?, conta Goes. Penélope Nova vai apresentar o MTV na Rua, em que sai a campo para conversar com o público. Outro programa gravado fora do estúdio será o MTV Notícia, com Leo Madeira. Ambos estão em fase de produção e devem estrear na segunda semana de março. Já Marcos Mion terá um programa diário, o Descarga MTV. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo