MTV ESTREIA NOVA FÓRMULA DE VERÃO FORA DA GELADEIRA, GALISTEU GANHA PROGRAMA À LA TV FAMA A&E LANÇA 3º ANO DE L&O: REINO UNIDO POR UM FIO VOLTA PARA 2ª TEMPORADA

No início deste 2012, Adriane Galisteu (foto) tem uma rara certeza: a de que começa o ano fora da geladeira. Com estreia marcada para amanhã, às 15h30, o Muito +, seu novo programa na Band, é uma revista eletrônica sobre o mundo dos famosos, que vai ao ar de segunda a sexta-feira. No comando da atração, a loira ganha companhia da baiana Rita Batista e do carioca Lysandro Kapila (ex-redator do Caldeirão do Huck, da Globo). Especialistas em celebridades, o blogueiro Daniel Carvalho, criador da personagem virtual Katylene, e o tuiteiro Vinícius Gomez também participam da atração, comentando notícias com humor e ironia.

A atração conta ainda com quadros fixos que mostram os segredos da alta sociedade; o estilo (ou a falta dele) e a intimidade das estrelas e, claro, muita fofoca.

Diretor do programa, Rodrigo Branco adianta que Galisteu será uma atração à parte. "Ela conta coisas da vida particular, em família, dos relacionamentos anteriores."

Trama derivada da bem-sucedida série judicial Law & Order (que durou 20 anos), Law & Order: Reino Unido chega à sua terceira temporada no canal A&E nesta terça-feira, às 23 horas. Na Inglaterra e Estados Unidos, a série - a primeira americana a ser adaptada para a TV britânica - já está em seu sexto ano, com investigações que revelam o sistema criminal e judiciário do país. No episódio que estreia esta terceira safra, a equipe de detetives e advogados investiga mortes suspeitas em um hospital.

Antes de encarnar a nova Gabriela, no remake do romance de Jorge Amado que a Globo prepara para o segundo semestre, Juliana Paes volta ao ar no comando da 2.ª temporada do reality Por um Fio, que estreia nesta sexta-feira, às 22h30, no GNT. Na competição de cabeleireiros - versão brasileira do americano Shear Genius (Descabelados) -, 12 profissionais do ramo, de todo o Brasil, são avaliados em provas que vão de cortes femininos e masculinos a penteados, tranças e tinturas. O vencedor leva R$ 100 mil.