MTV estréia na quinta-feira série de humor na internet A velha idéia da MTV de abrir mais espaço para séries ficcionais em sua programação finalmente vingou. Só que na internet. Estréia na quinta-feira, no MTV Overdrive(www.mtvorverdrive.com.br), canal em banda larga da emissora musical, a série Artur, o Estagiário. Baseada em histórias reais de estagiários do canal, a série mostra em 10 capítulos as aventuras de um jovem que começa a trabalhar nos bastidores de uma TV. A série é mais um fruto de um caminho que o Overdrive pretende explorar melhor. Há poucos dias, o canal na web colocou no ar o seu primeiro documentário: Torcidas Organizadas. Dividido em cinco partes - a primeira já está no ar -, o documentário acompanha quatro grandes torcidas organizadas (Gaviões, Mancha, Independente e Torcida Jovem) em viagens, jogos e batismos. Juca Kfouri participa da produção. A idéia de exibir séries, novelinhas e documentários chegou a ganhar força na MTV em 2006, mais perdeu espaço este ano para a retomada da exibição de horas e horas de videoclipes. O Overdrive parece ser a solução para essa demanda. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo