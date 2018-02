MTV e produtor Jerry Bruckheimer lançarão estúdio de games A divisão MTV, da Viacom, e o premiado produtor de cinema e televisão Jerry Bruckheimer lançarão um estúdio de desenvolvimento de videogames, combinando Hollywood e o setor de tecnologia em uma aliança que, historicamente, não vem sendo das mais frutíferas. Bruckheimer, produtor de grandes sucessos do cinema como a série "Piratas do Caribe", da Disney, além de uma longa lista de outros sucessos de cinema e televisão, como a série "CSI", disse ter planos para realizar nos videogames uma missão semelhante à que ele executou em outras formas de conteúdo. "Não será diferente do que aquilo que fizemos no cinema", afirmou ele em entrevista telefônica. "Fizemos 'Top Gun' quando as pessoas diziam que não era recomendável fazer um filme de aviação porque todos fracassavam. Fizemos um filme de pirata quando as pessoas diziam que filmes de pirata não funcionam." Bruckheimer acrescentou que "nós abordaremos os jogos da mesma maneira. Vemos as coisas de um jeito um pouco diferente, que outras pessoas talvez não vejam". A MTV Networks reservou 500 milhões de dólares, no começo do ano, para investir em videogames, o que inclui a parceria com Bruckheimer. Os jogos serão utilizados em seus mais de 300 sites e em sistemas de jogo produzidos pela Sony, Microsoft e Nintendo. O sucesso do grupo com seu recentemente lançado "Rock Band", um videogame com temática musical, inspirou a MTV a explorar outras categorias novas que até agora não foram desenvolvidas pelo setor mundial de videogames, que movimenta 30 bilhões de dólares ao ano. Em lugar de tentar encaixar Bruckheimer na produção de jogos para gêneros existentes como os de esportes radicais ou combate, o novo estúdio quer explorar novos territórios em termos de narrativa interativa na Internet, nos computadores e nos consoles de videogames, de acordo com Van Toffler, presidente do grupo de música da MTV Networks. A combinação entre Hollywood e os videogames teve resultados pífios no passado, com o sucesso inferior ao esperado de jogos como "Stranglehold", continuação em forma de videogame de "Hard Boiled", um filme de ação de John Woo, e dos títulos da série "Matrix", inspirados pelos filmes dos irmãos Wachowski.