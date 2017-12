MTV Brasil vai entrar nas ondas do rádio em 2007 A fim de continuar expandindo seus tentáculos para plataformas alternativas à TV, a MTV Brasil deve assinar na semana que vem um contrato com a Rádio Brasil 2000 (gerenciada pela Universidade Anhembi-Morumbi) com o intuito de tomar conta de sua programação a partir de 2007. De acordo com sua assessoria, só falta o aval do diretor-geral da emissora, André Mantovani, para que o acordo saia definitivamente. Diferentemente de sua grade televisiva, mais focada no público jovem (entre 12 e 18 anos), a Rádio MTV deve se concentrar em um filão mais adulto, justamente para abastecer os órfãos das ´rádio rock´. Neste ano, o canal estreou o MTV Overdrive na internet, que até o momento vem sentindo a concorrência do site favorito da molecada, o YouTube, que tem a seu favor, um player mais rápido e uma quantidade de conteúdo diferenciado maior. Para a rádio, é possível que a programação seja preenchida de ex-colaboradores da casa, como os ex-VJs Fábio Massari e Edgard Picolli, duas figuras com experiência em rádios rock (a dupla fez parte da ´geração de ouro´ da Rádio 89).