MTV Brasil transmite hoje o Video Music Awards A MTV Brasil vai exibir nesta quinta-feira, a partir das 21h20, após o horário político, o Video Music Awards (VMA), prêmio que a MTV norte-americana concede aos melhores videoclipes do ano. O evento acontece em Nova York no Radio City Music Hall. Já o prêmio equivalente, realizado no Brasil (o VMB), tem data marcada para o dia 28 de setembro, às 22 horas. Observa-se, pelas indicações, que este ano o pop/rock está novamente em alta no canal. O hip hop, que costumava tomar a frente nas indicações, performances e discursos inflamados, abriu espaço para as cantoras pop que têm como maior talento, a ´bunda music´. A cada vez menos latina, Shakira (sete indicações por seu vídeo "Hips Don´t Lies"), a veterana Madonna (sete indicações por "Hung Up"), o Red Hot Chili Peppers (cinco por "Dani California") e os novatos Panic! At Disco (também com cinco indicações por "I Write Sins Not Tragedies") lideram a corrida pelo astronauta de prata. Entre o prêmio mais concorrido, o "Melhor Vídeo do Ano", curiosamente só Wyclef Jeam, como coadjuvante de Shakira, pinta a categoria com as cores do rap. Só mais curioso do que tudo isso - além de categorias como "Melhor Ringtone" e "Trilha Sonora para Videogame" - é observar as indicadas às principais categorias. Tanto Shakira como Christina Aguilera com "Ain´t No Other Man", e a ex-comportada Nelly Furtado, concorrendo a "Melhor Cantora do Ano" por "Promiscuous", reverberam danças e trejeitos retirados dos clipes de rap de anos passados. Algo como Chuck Berry chegando na frente de Elvis, mas esse com sua estampa de bom moço, rapta o título de "rei do rock" - nessa situação, as rainhas do rebolado e da pouca roupa. As performances da noite ficam a cargo de Justin Timberlake, Beyoncé, T.I., Ludacris e o grupo The Killers, que acabou de finalizar seu aguardado segundo álbum de estúdio.