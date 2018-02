MTV ainda colhe louros por tributo a Legião Falem mal, mas falem de mim: Wagner Moura pode se orgulhar. Acusado de desafinar e "assassinar" Renato Russo no Tributo à Legião Urbana, show feito com Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá, o ator ajudou a motivar uma audiência que a MTV só vê em dias de VMB, prêmio anual do videoclipe. Na web, o sucesso foi até maior. Entre 29 e 30 de maio, datas das apresentações, a fan page da MTV no Facebook atingiu 320 mil seguidores - mais de 1,5 milhão de pessoas foram impactadas pelo tema. O assunto ficou nos Trending Topics nacionais do Twitter pelos dois dias. E enquanto exibia os shows ao vivo, o site mtv.com.br teve mais de 110 mil pageviews. Os números são do Google Analytics.