MPF rejeita denúncia contra 'Império'

O Ministério Público Federal avaliou que as cenas de cunho sexual da novela Império não podem avaliadas pelo fato de acontecerem com pessoas do mesmo sexo. O anúncio é a resposta à denúncia feita por um telespectador, que considerou impróprias para a faixa das 21 horas três sequências com gays. Segundo o procurador regional da República, João Marcos Marcondes, não há distinção entre cenas com heterossexuais ou homossexuais "em atendimento aos direitos fundamentais à igualdade e à dignidade da população LGBT". Por meio de assessoria, a Globo informou que não foi notificada sobre a situação.

a discussão sobre o tema no Roberto Justus+ surtiu efeito. O programa da Record, que agora é exibido aos domingos, ultrapassou em um ponto no Ibope o De Frente com Gabi, do SBT, anteontem.

Até quem não assina o Off vai poder assistir ao canal ao vivo, pela internet. De 21 de janeiro a 3 de fevereiro o Off Play, plataforma online, ficará aberto para todos na rede.

A pedido da Casa Branca, o elenco de The West Wing, produzida de 1999 a 2006, se reuniu no vídeo BigBlock of Cheese Day Is Back. É um chamado para avisar que a equipe de Barack Obama vai responder a perguntas do público por meio das redes sociais, amanhã. Está no YouTube.

A segunda temporada de Se Eu Fosse Você, inspirada no longa homônimo, tem previsão de estreia para junho, na Fox.

Um dos mais principais eventos transmitidos pela TV nos EUA, o campeonato de futebol americano Super Bowl será exibido dia 1.º de fevereiro pelo Cinemark do Shopping Metrô Santa Cruz, às 21 horas. Katy Perry se apresenta com Lenny Kravitz este ano.

Uh la la. A volta do Profissão Repórter, em 10 de fevereiro, terá o reforço do repórter francês Pierre Morel na equipe. O programa, que começa o ano falando de carnaval, passa a ser exibido mais cedo, assim que acabar o Big Brother Brasil e terá cerca de 30 minutos no ar.

Autor de roteiros de séries como Monk e Psych, William Rabkin dará um curso sobre o assunto em 27 de janeiro, na Livraria Cultura.

Já são mais de 2 mil confirmados no evento fictício 'Workshop para quem está começando - com Susana Vieira', nas redes sociais. O título é uma brincadeira com o fato ocorrido em 2009, quando a atriz tirou o microfone das mãos de Geovanna Tominaga no Vídeo Show.

Ela sorri para a sogra

Maria Manoella dá vida à fútil e consumista Branca, nora de Esther, papel de Regina Duarte em Sete Vidas, nova trama das 6 da Globo. A atriz veterana interpreta uma lésbica que teve filhos gêmeos por inseminação artificial. Um deles é Luís, vivido por Thiago Rodrigues, marido de Branca.