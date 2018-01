MPBOs homens também devem muito a Elis Regina

ELIS POR ELES

No ano em que Maria Rita desbravou o País exorcizando demônios ao cantar o repertório de Elis Regina, Pedro Mariano (foto) pegou o caminho contrário. Irmão de Maria Rita, filhos de Elis e Cesar Mariano, Pedro arregimentou um time de homens e conseguiu um efeito ao mesmo tempo paradoxal e complementar ao feito de Maria Rita. Em vez de mostrar as canções tais e quais foram gravadas por Elis, Pedro e amigos fizeram arranjos distintos dos originais sem pretensões em ser melhor. Veio logo um exército com soldados de todas as frentes, provando um impensável alcance da obra e da voz de Elis. A grande emoção está com Cauby, o único a não comparecer no show realizado em Curitiba para a gravação deste DVD Elis por Eles. Cauby mandou seu registro gravado, cantando belamente Dois Pra Lá, Dois Pra Cá. A noite segue com Jair Rodrigues (Upa Neguinho/Arrastão); Jorge Vercillo (Mestre Sala dos Mares); Filipe Catto (Tatuagem); Emílio Santiago (Só Tinha de Ser Com Você); Jair Oliveira (Como Nossos Pais); Chitãozinho e Xororó (Como Nossos Pais) e o próprio Pedro (O Bêbado e a Equilibrista). Só Seu Jorge sofreu ao querer encarar a pedreira de Cai Dentro. / J.M.