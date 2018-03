MPBLuciana e a síntese de uma mistura brasileira

I FALL IN LOVE TOO EASILY

Artista: Luciana Souza Álbum: The Book of Chet Gravadora: Universal

Preço: R$ 44,90

LUCIANA SOUZA

DUETS III

Gravadora: Universal

Preço médio: R$ 44,90

BOM

Em Duos III, Luciana Souza (foto) sintetiza as intenções da trilogia iniciada com Brazilian Duos (2001). Na primeira parte, predomina a bossa nova tipo exportação e em Duos II (2005) o repertório é majoritariamente composto por sambas e choros. Neste CD, lançado junto a The Book of Chet, no qual a cantora relê Chet Baker, tudo se irmana através de sua ousadia, diferentemente dos anteriores. Não é qualquer intérprete que consegue injetar intensidade e precisão a obras-primas como Beijo Partido, com a participação de Toninho Horta ao violão, cuja presença é o grande destaque do álbum, e Mágoas de Caboclo, lançada por Orlando Silva nos anos 1930. As participações dos violonistas Marco Pereira e Romero Lubambo, que estavam presentes nos CDs anteriores da trilogia, não chegam a impressionar pelo simples fato de que o virtuosismo de ambos é notório. Mas mostram quanto são versáteis, indo do regionalismo à bossa nova que acompanha Luciana, filha dos compositores Walter Santos e Tereza Souza, desde o berço. / RENATO VIEIRA