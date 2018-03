MPBJusta homenagem ao centenário de Herivelto Martins

FAÇA DE CONTA QUE O TEMPO PASSOU

Preço médio: R$ 34,90

BOM

Avida do compositor Herivelto Martins (1912-1992) parece um melodrama circense - e, de fato, ele fugiu aos 13 anos com uma dupla circense, foi palhaço e barbeiro até gravar, em 1932, uma composição sua, Da Cor do Meu Violão, feita para uma namorada - discriminada pelo pai do músico justamente por ter a cor do título da música. Numa época em que sambistas eram vistos com desconfiança, suas músicas falavam de relações inter-raciais (Nega Manhosa) e da vida difícil na favela (Ave Maria no Morro). Em homenagem ao centenário de nascimento do compositor, que foi casado com a cantora Dalva de Oliveira, a EMI lança o CD duplo Herivelto Martins 100 Anos (Faça de Conta Que o Tempo Passou). O primeiro disco traz suas canções mais conhecidas (Caminhemos, Izaura, Cabelos Brancos) na voz de intérpretes da velha guarda, entre eles Nelson Gonçalves, Francisco Alves, Dalva de Oliveira e Sylvio Caldas. O segundo reúne sucessos como Mamãe (com Ângela Maria e João Dias), Segredo (Dalva de Oliveira) e Atiraste uma Pedra (Waleska). Intérpretes da nova geração, como Márcio Gomes (A Lapa), também aparecem na coletânea.