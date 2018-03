MPBBaleiro põe na rua o último bloco de Sérgio Sampaio

SIMPLESMENTE

Cultuado por fãs e colecionadores, o raro Sinceramente (1982), terceiro álbum de Sérgio Sampaio (1947-1994), finalmente chega ao CD com tudo a que tem direito, por obra de Zeca Baleiro, grande admirador do compositor capixaba. Em 2006, Baleiro tomou a iniciativa de lançar por sua gravadora Saravá o póstumo Cruel, que Sampaio (foto) planejava botar na rua no ano em que morreu. Sinceramente é o último bloco que faltava na versão digital de sua breve, mas representativa discografia. Gravado no esquema independente, o disco foi desprezado pela indústria e ignorado pela crítica na época, alimentando a aura de "maldito" do conterrâneo de Roberto Carlos. Com participação de Luiz Melodia no otimista samba Doce Melodia, o álbum não tem nada de "difícil", mantendo a fina ironia de Sampaio, não raro fazendo uso de metalinguagem e metáforas musicais em seus blues abolerados. Cabra Cega (parceria com Sérgio Natureza), Na Captura, Nem Assim e Faixa Seis estão entre as melhores. / L.L.G.

