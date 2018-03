MPBA marca de Bastos nos anos de ouro da música mineira

NUVEM CIGANA

Dubas

Preço médio: R$ 24,90

ÓTIMO

Um dos maiores letristas do Clube da Esquina, o fluminense Ronaldo Bastos tem reunidos na compilação Nuvem Cigana - The Clube da Esquina Years grandes êxitos da década de 1970, em parceria com Milton Nascimento (como Cais e Fé Cega, Faca Amolada), Lô Borges (O Trem Azul, Nuvem Cigana), Toninho Horta (Dona Olímpia), Nelson Ângelo (Coração), Beto Guedes (Choveu) e outros não mineiros (Joyce, Edu Lobo, Danilo Caymmi) em gravações originais e marcantes. Há também uma boa regravação recente, de 2012, de Momo (Marcelo Frota) para Um Gosto de Sol (Milton/Ronaldo) e outra de 1981 de Flávio Venturini (Noites de Junho, parceria com Tavinho Moura). É um coerente painel do trabalho do letrista - diretor do selo Dubas Música, criado há 16 anos, e parceiro de Celso Fonseca em álbuns substanciais como Paradiso e Liebe Paradiso - naquele período áureo do Clube da Esquina, que trouxe uma nova concepção sonora para o cenário da MPB. E mesmo numa coletânea como esta há uma certa unidade pelo padrão de arranjos e harmonias, todos muito bonitos. E as vozes de Milton, Beto, Lô, Nana Caymmi, Alaíde Costa, Joyce... / L.L.G.