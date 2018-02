MP3 supera o CD no Reino Unido O lucro com vendas de música digital superou o de vendas de CDs pela primeira vez no Reino Unido, informa um relatório da empresa BPI. O relatório indica que, no primeiro trimestre, consumidores gastaram um total de US$ 240 milhões com música. 55% dessa receita refere-se às vendas de música digital, incluindo o dinheiro arrecadado com download de faixas em sites como Amazon ou iTunes, e também com assinaturas de serviços online como o Spotify, Napster e o eMusic. O relatório também informa que as vendas com álbuns digitais subiram 2,7% este ano. As vendas do formato físico caíram 15%, para US$ 107 milhões.