MP pede e 'Mais Você' rediscute amamentação A Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão em São Paulo (PRDC), do Ministério Público Federal, recomendou à TV Globo a correção de um erro de informação exibido pelo programa de Ana Maria Braga: durante o reality show patrocinado por um creme de assaduras no Mais Você, o educador Marcelo Bueno orientou as mães a promover o desmame de seus filhos a partir do momento em que eles começam a andar - o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria recomendam o aleitamento materno até "dois anos ou mais". Isso explica o largo espaço dado ao assunto no Mais Você de ontem - ainda que o MP não tenha sido mencionado.