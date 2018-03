Mozar Syqueira faz show hoje em São Paulo O cantor e compositor Mozar Syqueira faz show hoje, às 21h30, no Café Paõn, em São Paulo, apresentando as músicas do disco "Ofício", lançado em 2008. O show é representativo, especialmente às vésperas do feriado de 7 de setembro. Isso porque em "Ofício", o músico celebra a dificuldade e a beleza de ser artista "independente": entre aspas porque ele sabe que é dependente da inspiração dada por toda gente. A boa teimosia do músico pode ser conferida no site: http://clubecaiubi.ning.com/profile/mozarsyqueira.