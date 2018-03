MOVIMENTO PROCURA RESGATAR UMA ERA

O resgate dos anos 70 virou um movimento, tendo a música como principal fio condutor. O saudosismo evidente da iniciativa não parece incomodar os mentores: mais do que preservar a memória de um período intenso e importante da história cultural de São Paulo, pretendem se divertir e celebrar a criação da época.

O Movimento 70 de nOvo surgiu no Saracura Bar-Teatro, na Rua 13 de Maio, no Bixiga, em 2006 - um dos núcleos de criação cultural da cidade desde sempre. O nome foi sugestão do escritor, poeta e letrista Nico Queiroz, que lidera o movimento ao lado do músico Zé Brasil (Apokalypsis) e da cantora Silvia Helena.

O braço musical é a banda 70 de nOvo - atração da mostra SP_Rock_70_Imagem. Conta com Brasil, Cezar de Mercês (ex-O Terço), Gerson Conrad (ex-Secos & Molhados), Pedro Baldanza (ex-Som Nosso de Cada Dia) e Silvia Helena. "O show 70 de nOvo pretende reapresentá-los ao público atual que se interessa pela cultura musical e visual da época e a quem teve oportunidade de participar dos acontecimentos nos anos 70. É um resgate histórico, oportunidade de entretenimento e uma interação de gerações que se identificam com a proposta 70 de nOvo", diz Zé Brasil.

O Apokalypsis durou de 1974 a 1979 e integrou a onda progressiva que tomou conta do rock paulistano na segunda metade da década de 70. A banda talvez seja a que mais avançou na área progressiva - mais até do que o Som Nosso de Cada Dia. Em 2005, lançou o 1975, pela Natural Records (selo de Zé Brasil) com a gravação de show realizado naquele ano.

Zé Brasil resiste um pouco a considerar o show de 23 de março, no encerramento da exposição SP_Rock_70_Imagem, como o ponto alto do "supergrupo" de rock setentista.Além do saudosismo, o movimento apresenta resquícios de um romantismo nostálgico que persiste em algumas áreas culturais - não que seja ruim, ao contrário. Faz parte do contexto e o 70 de nOvo preserva esse elemento, como se pode perceber em um não tão antigo texto de divulgação do movimento, ainda que um pouco exagerado:

"Entre todas as formas de resistência contra a ditadura, uma das mais interessantes e atuantes foi a ação do underground brasileiro, ou melhor, do udigrudi tupiniqim. Os artistas e simpatizantes empreenderam uma verdadeira guerrilha cultural a favor da liberdade em todos os seus aspectos. Os jovens roqueiros cabeludos constituíram uma dessas falanges idealistas. Pouco divulgada e muito reprimida, essa moçada conseguiu realizações importantes que inspiraram as gerações seguintes, propiciando a explosão do rock nacional nos anos 80."

A aura underground permanece. O músico reforça o espírito batalhador de quem sente no bolso e na logística as dificuldades de mostrar um trabalho que ainda desperta pouco interesse comercial. O jeito é continuar a ser independente e usar o saudosismo para se divertir e, quem sabe, catapultar outros projetos, como a gravação do CD Cabelos Dourados. "Essa é uma parceria minha com Arnaldo Baptista logo após sair dos Mutantes, em 74. Achei essa música em casa há pouco tempo e pensei ser o momento de gravá-la. Ela capta bem o clima da época, quando o Arnaldo estava criando o projeto Space Patrol, que virou logo depois o Patrulha do Espaço", relembra Zé Brasil.

Apesar de eventos distintos, o 70 de nOvo e SP_Rock_70_Imagem se conectam pela participação de Zé Brasil em ambos. Ele é dos entrevistados do documentário dirigido por Moisés Santana e pode ser considerado uma das fontes quando o assunto é rock brasileiro setentista. / M. M.