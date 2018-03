Moura é o Homem do Futuro

16 H NA GLOBO

(Bratty Babies). Canadá, 2001. Direção de Harvey Frost, com Lisa Rinna, Harry Hamlin, Frances Bay, Michael Roberts, Dave Nystrom, Lisa Calder.

O filme retrata um grupo de bebês muito inteligentes que derrota dois ladrões usando o fantástico dom da fala. Durante uma fuga após um assalto, Eddy e Gil se escondem numa creche vizinha sem saber que os bebês armam um plano para detê-los. Reprise, colorido, 91 min.

Pacto de Sangue

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

22 H NA CULTURA

(Double Indemnity). EUA, 1944. Direção de Billy Wilder, com Barbara Stanwyck; Fred Mac Murrey.

Faixa que se dedica a exibir clássicos de Hollywood em versão dublada apresenta Pacto de Sangue. O diretor ganhador do Oscar Billy Wilder e o escritor Raymon Chandler adaptaram o romance noir de James M. Cain para esse filme de suspense no qual um vendedor de seguros (Fred MacMurray) planeja o crime perfeito com uma bela dama (Barbara Stanwick, indicada para o Oscar): matar o marido dela e fugir com dinheiro do seguro. Uma mistura de filme noir, intriga sombria e humor cáustico, Pacto de Sangue recebeu sete indicações para o Oscar, incluindo as de Melhor Filme e de Melhor Atriz. Reprise, colorido, 107 min.

Resident Evil 2

23 H NA REDE BRASIL

(Resident Evil: Apocalypse). Alemanha, França, Inglaterra, Canadá, 2004. Direção de Alexandre Witt, com Milla Jovovich, Sienna Guillory.

O filme começa exatamente onde o primeiro termina, com Alice (Jovovich) no centro da devastada cidade Raccoon. A Umbrela fez alterações genéticas nela, e ela ficou mais forte, e com os sentidos aguçados. Estas habilidades, e mais, serão necessárias para que ela consiga sobreviver aos zumbis. Alice se une a Jill Valentine (Sienna Guillory), membro da força de elite da Umbrella Corp., e as duas terão de escapar da cidade povoada por zumbis, e lutar por suas vidas Reprise, colorido, 93 min.

Rogue - O Assassino

23H15 NA RECORD

(War). EUA, 2007. Direção de Philip G. Atwell, com Jet Li , John Lone , Devon Aoki , Luis Guzmán , Saul Rubinek, Ryo Ishibashi, Jason Statham.

Depois que seu parceiro é brutalmente assassinado pelo infame Rogue (Jet Li), o agente de FBI Jack Crawford (Jason Statham) jura ir atrás do assassino e vingar pessoalmente a morte de seu parceiro. Mas Rogue consegue manter-se escondido por três anos, até que ele ressurge para iniciar uma batalha sangrenta entre Chang (John Lone), o líder da máfia chinesa, e Shiro (Ryo Ishibashi), chefe da Yakuza. Determinado a capturar Rogue de uma vez por todas, Crawford leva sua equipe de especialistas criminais diretamente para dentro do conflito. Mas sua sede de vingança compromete sua visão profissional e quando a violência aumenta, Crawford finalmente fica cara a cara com o inimigo e descobre que nem Rogue nem seu plano são o que parecem. Reprise,

colorido, 103 min.

TV PAGA

Um Domingo Qualquer

17H15 NO MAX PRIME

(One Given Sunday). EUA, 1995. Direção de Oliver Stone, com Al Pacino, Cameron Diaz, Dennis Quaid, James Woods, Jamie Foxx, L L Cool J, Matthew Modine, Charlton Heston.

Tony D'Amato (Al Pacino) é técnico do Miami Sharks, um time de futebol americano que não ganha o campeonato há quatro anos. A pressão aumenta a cada dia. Principalmente a de Christina Pagniacci (Cameron Diaz), presidente e coproprietária do time que assumiu os negócios depois da morte do pai e só está interessada em resultados que possam atrair patrocinadores. Para piorar as coisas, a grande estrela da equipe, Rooney (Dennis Quaid), está machucada e Christina não pensa em renovar seu contrato. Para substituí-lo, D'Amato escala Willie Beaman (Jamie Foxx), um novato indisciplinado mais interessado em fama e dinheiro do que no jogo. Mas Willie logo se torna um astro e também um problema. Agora o Sharks vai disputar a partida definitiva. Do resultado do jogo depende o destino de muita gente - e do próprio time. Reprise, colorido, 150 min.

O Homem do Futuro

17H35 NO TELECINE PIPOCA

Brasil, 2011. Direção de Claudio Torres, com Wagner Moura, Aline Moraes, Maria Luísa Mendonça, Fernando Ceylão, Gabriel Braga Nunes.

João/Zero (Wagner Moura) é um cientista genial, mas infeliz porque há 20 anos atrás foi humilhado publicamente durante uma festa e perdeu Helena (Alinne Moraes), uma antiga e eterna paixão. Certo dia, uma experiência com um de seus inventos permite que ele faça uma viagem no tempo, retornando para aquela época e podendo interferir no seu destino. Mas quando ele retorna, descobre que sua vida mudou totalmente e agora precisa encontrar um jeito de mudar essa história, nem que para isso tenha que voltar novamente ao passado. Será que ele conseguirá acertar as coisas? Reprise, colorido, 106 min.

Toy Story

18H45 NO TELECINE FUN

(Toy Story). EUA, 1995. Direção de John Lasseter, com vozes de Tom Hanks, Tim Allen, Don Rickles, Jim Varney, Wallace Shawn, John Ratzenberger, Annie Potts, John Morris.

O aniversário de Andy está chegando e os brinquedos estão nervosos. Afinal de contas, será que um deles será esquecido por alguma nova maravilha da tecnologia? Este é o dilema central do filme, que apresenta a história de como Woody, um caubói do faroeste, e Buzz Lightyear, um astronauta do espaço, se conhecem e disputam a preferência de Andy. Reprise, colorido, 81min.