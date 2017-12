Motorista do autor de Páginas da Vida é morto a tiros A Rede Globo divulga em um comunicado à imprensa que o motorista do autor da novela "Páginas da Vida" Manoel Carlos foi morto a tiros quando chegava em sua casa, na zona norte do Rio, após deixar a casa do escritor. O motorista Carlos de Oliveira Rodrigues, de 38 anos, que já trabalhava com o autor há oito anos, deixa mulher e dois filhos. Manoel Carlos e sua família lamentam o ocorrido e prestarão todo o apoio à família da vítima. "Estamos ainda em estado de choque com o que aconteceu pois não sabemos o que motivou tanta violência. O Carlos era um funcionário exemplar e um amigo da família. Confiamos na polícia e esperamos que tudo seja apurado", comentou o autor. O elenco de "Páginas da Vida" tem enfrentado problemas. Na quarta-feira da semana passada a atriz Ana Paula Arósio, que atua no papel da aventureira Olívia, sentiu a pressão cair e foi atendida pela equipe médica do Projac. No mesmo dia, a atriz Marly Bueno, que interpreta a Irmã Maria, desmaiou no banheiro de sua casa, no Rio, em conseqüência de um rotavírus. No início da semana passada a Rede Globo anunciou que o ator Antonio Calloni deixa o elenco com a morte de seu personagem (Gustavo) em um acidente de carro que vai ao ar no capítulo desta terça-feira.