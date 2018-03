Motörhead em ritmo de rockabilly

WALK THE WALK

TALK THE TALK

Hellion Recordsl

Preço: R$ 25

ÓTIMO

Motorhead tocando rockabilly. Isso é o The Head Cat, antigo projeto que Lemmy Kilminster (foto), vocalista e baixista do trio inglês de heavy metal, resgatou em 2011. Tocando guitarra, baixo e cantando, o astro do metal ataca de rock dos anos 50 ao lado de Danny B. Harvey (guitarrista do Rockats, 13 Cats e Lonesome Spurs) e Slim Jim Phantom (baterista do Stray Cats). A mistura inusitada é fantástica em seu segundo trabalho. Walk the Walk… Talk the Talk tem 12 faixas, sendo duas inéditas e dez versões para clássicos como Crossroads, Shakin All Over e Something Else. O trio procurou se divertir no estúdio, sem se preocupar em criar um clássico do rock. Correto e surpreendentemente afinado, o líder do Motörhead conduz os Head Cat a um pesadelo de desenho animado - a voz rouca e podre de Lemmy cria um ambiente de pastelão e impostura. O total descomprometimento e a descontração são o segredo do projeto. O resultado surpreende. / MARCELO MOREIRA

