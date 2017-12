Motoboys de São Paulo impressionam autor de <i>V de Vingança</i> Motoboys "trançando" entre filas de carros, o surpreendente verde brotando do cinza e a Cratera da Colônia são as imagens paulistanas que mais impressionaram o desenhista britânico David Llyod. "Aqueles caras que trançam no meio do trânsito, arriscam suas vidas. Esse tipo de personagem é muito interessante." "E é muito específico de São Paulo", disse à BBC Brasil nesta sexta-feira. Co-autor da graphic novel V de Vingança, Lloyd passou 15 dias conhecendo diversas facetas de São Paulo para fazer as ilustrações do volume da série Cidades Ilustradas dedicado à metrópole. Cratera Além de cartões postais como o Mercado Municipal e as ruas com decoração japonesa na Liberdade, Lloyd passou por locais em que a maioria dos paulistanos nunca põe os pés, como a Favela de Paraisópolis, na zona Norte, e a Cratera da Colônia, em Vargem Grande, no extremo sul do município. "Achei (São Paulo) verde e cinza. A cidade tem o cinza, que toda cidade do mundo tem, mas vocês têm muito verde aqui." "Aparentemente vocês querem muito mais verde do que existe agora. Mas, vou te dizer: vocês têm mais verde do que em Londres e outras cidades onde estive como Nova York. É como a natureza brotando dentro da cidade", comparou. Mas se conseguiu notar o verde paulistano, Lloyd também achou a cidade mais cinza do que outras metrópoles. "O cinzento não é apenas por ser a cor natural de qualquer cidade. É também pelo fato das cores mais populares nos carros de São Paulo serem o branco, o cinza e o preto. E as pessoas não notam e isso forma a paisagem da cidade." Cratera Lloyd afirma que não escolheu um lugar favorito na cidade, mas ficou impressionado com a Cratera da Colônia (área na zona sul de São Paulo, uma cratera formada pela queda de um meteorito e que abriga um loteamento). "É um lugar fascinante (?), achei impressionante mas, claro, vi outros lugares impressionantes em São Paulo. Fomos a alguns lugares onde dava para ver toda a cidade aos nossos pés. É uma cidade muito, muito grande". Para o desenhista, um de seus desafios ao retratar a cidade será abordar o abismo entre ricos e pobres, sem cair em clichês. "Esse é um elemento comum em várias cidades, mas acho que existe uma forma de fazer isso, que não transforme em clichê. Infelizmente, clichês acabam sendo verdade. Mas me importo mesmo é em retratar o quadro real. Não me interesso em fazer declarações políticas apenas para fazer a declaração política", disse. Tudo igual V de Vingança foi criada por Lloyd junto com o roteirista Alan Moore na década de 80, retratando um imaginário regime ditatorial na Grã-Bretanha em 1997. Quando questionado se faria algo diferente com a história se V de Vingança tivesse sido criada nos dias atuais, a resposta de Lloyd foi categórica: "Infelizmente, não." "Quando criamos V de Vingança o modelo original foi a Alemanha da década de 30. E aquele modelo, infelizmente, parece ter ressuscitado. O que aconteceu lá é que pessoas comuns votaram em um ´cara durão´, sabendo das coisas terríveis que aquela pessoa faria. Mas toleraram isso, pois precisavam se libertar daquela situação, de desemprego, dificuldades". "Quanto mais você dá às pessoas, mais elas tendem a votar em você e serem corrompidas. Por isso governos conservadores e de direita continuam", afirma. "Se tivéssemos criado V de Vingança hoje, teríamos feito exatamente a mesma coisa. Pois é baseado no mesmo quadro de corrupção que ainda existe. Nós ainda não aprendemos." Segundo Lloyd, o livro desenhado por ele sobre São Paulo deverá ser lançado em novembro ou dezembro de 2007.