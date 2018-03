Motoboys criam campanha por ‘Garota da Moto’

Com índices de audiência mantidos na casa dos 2 dígitos e vice-liderança assegurada ao SBT, o seriado A Garota da Moto pode ter já na próxima semana um contrato que assegure sua 2ª temporada. Produtora do título, a Mixer está em avançadas negociações com o canal. Endossando a medição de audiência, comunidades de motoboys nas redes sociais conspiram muito a favor da longevidade do programa. No Facebook, a página MotoBoys faz aberta campanha pela série, com participação direta de 45 mil pessoas – fora compartilhamentos. Exibidos diariamente no SBT, os 26 episódios estarão depois na FOX, em data a definir, e podem até ganhar, a seguir, horário alternativo para reprise no SBT.

Cartão Postal. Adriana Araújo voltou de férias direto para o Rio e logo foi pisando no Parque Olímpico para um bom reconhecimento de terreno. Ao gravar uma entrevista e matérias para o Jornal da Record, não se acanhou em fazer uma selfie entre os Anéis Olímpicos.

Méritos próprios à parte, a 2ª edição do jornal local diário da Globo, em São Paulo tratado como SPTV 2, tem se beneficiado da boa audiência de Êta Mundo Bom e Haja Coração. Em várias regiões, o noticiário é o programa mais visto da Globo.

‘Êta Mundo Bom’ supera Velho Chico nos números aferidos pelo Kantar Ibope no Painel Nacional de TV (PNT), medido em 15 regiões do Brasil, por 29,7 X 28,6 pontos na média domiciliar. Em Recife, a novela das 6 tem mais de 8 pontos de vantagem sobre a trama das 9.

Na Grande São Paulo, Velho Chico se mantém sutilmente à frente de Candinho, com 28,1 X 27,9 pontos na média domiciliar. Em termos de alcance individual, que mede o número de pessoas diferentes que passam pelo programa ao longo de sua exibição, a novela das 9 e o Jornal Nacional ainda são soberanos. Os números se referem ao período de 14 de março a 25 de julho.

O canal Sexy Hot tem efeméride mais que adequada ao seu conteúdo para celebrar neste domingo, 31 de julho: o Dia do Orgasmo merecerá programação especial de seis horas, com quatro filmes em sequência, a partir das 15h.

O pacote inclui Terapeuta Sexual, que ganhou uma estatueta no Prêmio Sexy Hot deste ano com Melissa Pitanga, contemplada como melhor atriz hétero.

A Globo criou um blog para elencar os itens que mais provocam cobiça do público, de acordo com os contatos feitos pela Central de Atendimento ao Telespectador (CAT). Peças de figurino, maquiagem, acessórios, cor de unhas e cabelos, decoração vista na tela – tudo estará lá.

Também Quero! (redeglobo.tumblr.com), o blog, configura-se assim como endereço de tendências, com informações de bastidores, frases e citações mais comentadas pelo público e a lista mensal Top 10 da CAT, com fotos dos itens mais procurados.

1.800 velas de pavio duplo, 380 pães artesanais rústicos (devorados pela equipe), 300 litros de suco de uva (usados como vinho), 40 espadas e 10 carruagens desfilaram por ‘Liberdade Liberdade’, a novela das one da Globo. 600 m² de treliças tipicamente mineira de taquara trançada foram usadas, aproximadamente 840 unidades de ferragens foram construídas artesanalmente por ferreiros mineiros e cerca de 380 móveis que compõem cenários e remetem à época estiveram em cena.

“Mas nem que a vaca tussa, nem que a vaca tenha uma coqueluche...”

Francesca (MARISA ORTH), QUE COLECIONA PÉROLAS NA NOVELA ‘HAJA CORAÇÃO’