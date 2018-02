Mostras reveem destaques do teatro de 2013

Com a aproximação do fim do ano, chegam também as retrospectivas. No teatro, a chance será não apenas de relembrar os melhores de 2013. Mas de vê-los. Ou revê-los.Agora, de graça.

Começa nesta quarta a Mostra Teatro Panorama Petrobrás que selecionou 16 espetáculos a serem apresentados no Itaú Cultural e no auditório Ibirapuera. No dia 29, abre-se outra programação nos mesmos moldes: 2013 em Cena. Esta, a cargo da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, com 26 peças.

Entre os destaques da Mostra Panorama está Os Mamutes, apresentada no dia 27. Com direção de Inez Viana, o texto de Jô Bilac aproxima-se da história de Alice e seu espelho para tratar da deformidade do ser humano. Outras obras selecionadas que também merecem atenção só serão encenadas em 2014: A Primeira Vista, com Mariana Lima e Drica Moraes, dirigidas por Enrique Diaz (dias 22 e 23/3), O Livro, com Eduardo Moscovis e encenação de Christiane Jatahy (dia 26/3) e Ausência, monólogo de Luís Mello que foi uma das melhores surpresas da última temporada.

Na grade do 2013 em Cena o conceito de retrospectiva parece ainda mais ressaltado, com a inclusão do que realmente chamou atenção nos palcos nos últimos meses. São criações que tiveram ampla repercussão, como Galileu Galilei (de 29/11 a 1.º/12), do Folias, e O Livro da Grande Desordem e da Infinita Coerência (de 29/11 a 1.º/12). O evento inclui ainda a abertura de um novo teatro: Leopoldo Froés, em Santo Amaro. A sala recebe Azirilhante (de 29/11 a 1.º/12) e Anatomia Woyzeck (de 13 a 15/12), instigante montagem da Cia. Razões Inversas, com direção de Marcio Aurélio.

MOSTRA TEATRO-PANORAMA

Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, tel. 2168-1776. 4ª, às 20h. Grátis – retirar ingresso com meia hora de antecedência. Até 26/3.