Mostras reúnem anúncios de bonde e rótulos de cachaça

Ser designer gráfico está na moda - anda tão em alta que até na novela das 21h da Globo, Insensato Coração, tem um personagem se dando bem neste métier - no caso André, vivido por Lázaro Ramos. É bem possível que, nos próximos anos, a procura por cursos de graduação nesta área continue crescendo. Mas esta só será a profissão do futuro para quem souber reconhecer suas raízes mais primitivas e profundas. Uma boa oportunidade para treinar esse olhar é visitar as novas exposições Veja Ilustre Passageiro: O Atelier Mirga e os Cartazes de Bonde e Caprichosamente Engarrafada: Rótulos de Cachaça.

As duas mostras gratuitas, que estão em cartaz a partir desta quarta-feira,9, no Instituto Tomie Ohtake, fazem parte do ciclo de exposições Anônimos e Artistas - que pretende desvendar a origem do design brasileiro. "As pessoas se surpreendem com aquilo que já era produzido em termos de design nas décadas de 40 e 50, por exemplo", diz o diretor do Instituto, Ricardo Ohtake.

Em Veja Ilustre Passageiro: O Atelier Mirga e os Cartazes de Bonde, o visitante irá encontrar 300 obras do Atelier Mirga, produzidas entre 1928 e 1970. Era deste ateliê que saíam todas (todas!) as propagandas que eram colocados nos bondes e ônibus de São Paulo. Nesse acervo, é possível encontrar peças curiosas, como um anúncio em que palavra açúcar ainda se escrevia "assucar" e um inseticida chamado Flit, que "mata de facto" os insetos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No mesmo espaço ocorre a exposição Caprichosamente Engarrafada: Rótulos de Cachaça. Aqui, o público vai poder apreciar cerca de 400 rótulos. "O curioso é que eles mostram as principais características deste tipo de design, que é algo bastante brasileiro, com uma linguagem específica", fala Ricardo Ohtake.

Diferentemente dos anúncios de bonde, os rótulos de cachaça não sofreram influência europeia ou americana. "Tinham uma linguagem visual nacional. A maioria mostra figuras indígenas, bichos, cenas da natureza ou aquelas mulheres gostosonas", explica o diretor do instituto. Do ponto de vista do marketing, vale notar o poder que esses rótulos tinham de despertar o interesse em consumidores de qualquer classe social (ricos e pobres, indistintamente). Muitos deles eram criados pelos próprios donos dos alambiques (de diversas partes do Brasil) - e apenas enviados para que as gráficas os reproduzissem. As informações são do Jornal da Tarde.

Exposições com anúncios de bondes e rótulos de cachaça. Abertura hoje, às 20h. De terça a domingo, das 11h às 20h. Até 10/4. Instituto Tomie Ohtake (Av. Faria Lima, 201). Tel. (011) 2245-1900. Grátis.