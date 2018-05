Mostras e debates em salão paulista Com a sua primeira edição homenageando os irmãos Humberto e Fernando Campana, que foram recebidos com a mostra De Fio em Fio, reunindo alguns de seus trabalhos mais conhecidos - como a cadeira Café e os protótipos de alumínio e bambu da coleção Blow Up -, o Salão Design São Paulo termina hoje, na Oca, no Parque do Ibirapuera. Eles também ministraram palestra na qual contaram suas trajetórias e processos criativos.