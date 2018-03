Mostra 'Warhol TV' começa hoje no Rio

Mesmo nos Estados Unidos o conteúdo da mostra Warhol TV, em cartaz a partir de hoje no Oi Futuro do Flamengo, no Rio, é novidade. Com curadoria da jornalista francesa Judith Benhamou-Huet, e endosso de Vincent Fremont, amigo e assistente de Warhol em suas últimas duas décadas de vida, a exposição, que passou nos últimos dois anos por Paris e Lisboa, traz trechos de vários programas que o "papa da pop art" fez; parte só foi visto na ilha de Manhattan, por conta do alcance restrito das TVs a cabo que os transmitiam.

Com a imagem projetada pela nascente MTV, e, antes, por participações em programas de grande popularidade, como a série Love Boat e o humorístico Saturday Night Live, ele iria deixar sua marca na TV, com direito a aparições em propagandas da Coca-Cola e de outras grandes companhias. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

WARHOL TV - Oi Futuro Flamengo, Rua Dois de Dezembro, 63, tel. (21) 3131-3060. 11h/ 20h (fecha 2ª). Grátis.

Até 3/4.