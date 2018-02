Mostra 'Tsunami vs Terremoto' reúne 44 obras em SP "O que rainhas, tsunamis, maçãs, Buda, cientistas, gosmas rosas e alienígenas têm em comum?". É com essa insólita pergunta que o artista plástico potiguar Thiago Cóstackz, 25 anos, abre a mostra "Tsunami vs Terremoto", hoje, às 20h30, no Shopping Center 3, na Avenida Paulista, em São Paulo. Cóstackz é um dos criadores do Museu de Arte Contemporânea Sustentável do Brasil, que será inaugurado em Natal, no ano que vem.