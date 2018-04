Mostra traz várias fases do grande gravador Oswaldo Goeldi

Nas palavras do poeta Carlos Drummond de Andrade, Oswaldo Goeldi (1895-1961) foi o "pesquisador da noite moral sob a noite física". Nas cenas das xilogravuras desse artista, as figuras são solitárias, caminham imersas em ambientes tomados pelo negro. "São seres urbanos e mantêm com a cidade um contato estreito - partilham a sua ‘cor’, seu anonimato. Apenas uma faixa estreita os separa do ambiente em que se movem", como escreve o crítico Rodrigo Naves em texto do livro "Goeldi", editado em 1999 pela Cosac Naify. Esse é o maior e geral elemento da profunda obra desse gravador. Mas é possível esmiuçar tantos outros elementos a partir de sua obra, ainda mais quando se vê, obviamente, um conjunto de várias de suas criações. Essa oportunidade agora chega com a mostra que será inaugurada nesta quarta, no escritório de arte Estúdio Buck. Nela estarão reunidas 42 gravuras de Goeldi, uma matriz de madeira e 14 livros ilustrados pelo artista (tudo datado de entre 1927 e 1957). Coleção O conjunto pertence à coleção do proprietário do escritório de arte, André Buck. "Sempre gostei muito de Goeldi, estudei gravura por causa dele. Comecei esta coleção com duas obras que eram de meu pai e, depois, fui comprando até chegar a este conjunto", diz o colecionador. "Não é difícil, hoje em dia, comprar suas obras, sempre é possível encontrá-las em leilões. Aliás, adquiri muitas de suas gravuras em leilões", conta Buck. Apenas uma pequena parcela das gravuras, cerca de 12, de outros colecionadores, estará à venda, porque o intuito não foi o de fazer uma mostra comercial. Para realizar essa exposição, que marca a reinauguração do escritório de arte depois de ter passado por uma ampla reforma, Buck convidou Lani Goeldi, sobrinha-neta do artista e diretora do Instituto Oswaldo Goeldi, para fazer a curadoria da exposição. Também, no dia 19 de setembro, o crítico Rodrigo Naves fará, no local, às 20 horas, uma palestra, uma espécie de conversa aberta com o público, sobre a obra do artista. A entrada é gratuita e não é preciso se inscrever. Oswaldo Goeldi era filho de um naturalista suíço e de uma carioca. Nasceu no Rio de Janeiro, passou algum tempo na Europa, mas foi aqui que quis viver e se dedicar à arte. Em 1924 aprendeu a técnica da xilogravura, que se tornou sua técnica de excelência. Por meio dela criou suas cenas de noites urbanas e solitárias: "Sempre as mesmas ruas e praças irregulares e estreitas que se perdem em meio a velhos casarões", como escreve Naves. Nelas, os seres são anônimos, mas, são simples ou marginais, que "levam uma vida que não oculta a fragilidade Humana". Urubus Nessa fragilidade não falta a menção à morte que rodeia com seus urubus. As cenas também não são tão estáticas assim: há vendavais que carregam os objetos, os seres que andam com guarda-chuvas pelos becos. Às vezes, uma pequena faixa de cor aparece nas cidades de Goeldi: uma pequena área de vermelho que torna as cenas ainda mais misteriosas. Depois, há também os peixes solitários içados por pescadores simples - mas, mais uma vez, eles esperam a morte. Todos esses elementos podem ser vistos na exposição, que segue, de certa maneira, um percurso cronológico pelas quatro salas expositivas. "É possível ver todas as suas fases, desde a de gravuras pequenas, feitas apenas em preto-e-branco, até as coloridas, dos peixes, que são maiores", diz Lani. Além das obras, serão exibidos dois vídeos e estarão expostos painéis informativos feitos pelo Instituto Oswaldo Goeldi. Segundo Lani, desde 1994 o Instituto vem trabalhando em torno da obra de Goeldi - 2 mil obras do artista estão catalogadas (estão disponíveis no site www.oswaldogoeldi.org.br). Ao mesmo tempo, a exposição também marca o lançamento do primeiro produto licenciado pela marca Oswaldo Goeldi, um relógio de pulso que estará à venda. Oswaldo Goeldi na Coleção André Buck. Estúdio Buck. Rua Lopes Amaral, 123, Vila Olímpia, 11-3846-4028. 2.ª a 6.ª, 10h às 19h; sáb., até 14h. Grátis. Até 6/10. Abertura nesta quarta, 20h