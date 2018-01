Mostra traz obras hiperrealistas inéditas de Ron Mueck

Uma exposição na Austrália traz quatro obras inéditas do maior expoente do hiperrealismo da atualidade, o australiano radicado em Londres Ron Mueck.

Mueck é conhecido pela impressionante precisão de cada detalhe de suas esculturas de pessoas, muitas delas conhecidas do artista.

A mostra está sendo exibida na Galeria Nacional de Victoria, em Melbourne, na Austrália. Segundo o diretor da revista Australian Art, David Hurlst, muitas das esculturas de Mueck "são imagens solitárias, retratos psicológicos de emoção intensa e isolamento".

A exibição em Melbourne apresenta 12 obras do artista, das quais quatro são trabalhos que nunca tinham sido apresentados ao público, entre eles "Woman with sticks" (ou "Mulher com varas").

Outro destaques da mostra é "Dead dad"("Pai morto"), uma escultura do corpo do pai de Mueck reduzida a dois terços do tamanho original. Este é o único trabalho de Mueck em que ele usou do próprio cabelo para o produto final.

Ron Mueck, que nasceu em Melbourne, criava fantoches antes de dedicar-se exclusivamente à escultura, o que aconteceu em 1997, logo após ter sido descoberto pelo guru do marketing britânico Charles Saatchi.

Na Bienal de Veneza de 2001, Ron chamou atenção mundial com a escultura de 4,9 metros chamada Boy, criada dois anos antes. Desde então, tornou-se um dos nomes mais importantes da arte contemporânea.

A exposição em Melbourne, a maior de Mueck já realizada na Austrália, vai até o dia 18 de abril.