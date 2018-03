Mostra traz obras de vencedores do 'Nobel' da fotografia

Uma exposição no museu Reiss-Engelhorn, de Mannheim, na Alemanha, traz pela primeira vez as obras de todos os vencedores do renomado prêmio Hasselblad de fotografia. A mostra inclui cerca de 250 obras de fotógrafos famosos que ganharam o Hasselblad, considerado por muitos como o "Prêmio Nobel" da fotografia. Veja também: Galeria com fotos dos vencedores Entre os artistas estão expoentes da fotografia mundial como o brasileiro Sebastião Salgado, o francês Henri Cartier-Bresson, o americano Richard Avedon e o sueco Lennart Nilsson. Desde 1980, o prêmio é dado todos os anos a um fotógrafo de destaque pela Fundação Hasselblad, financiada pela empresa que produz a famosa câmera de mesmo nome. Entre as obras expostas estão desde trabalhos jornalísticos, como reportagens de guerra, até fotos de moda e do mundo da ciência. Há desde fotografias de um grevista morto no México nos anos 30 até a imagem de um bebê no útero, passando por fotos que mostram a arquitetura japonesa. A maior parte das fotos foi feita em branco e preto. A exposição traz obras de artistas da África, Ásia, Europa e das Américas. Esta é a primeira vez que as fotografias dos vencedores são reunidas em uma retrospectiva, que só será mostrada em Mannheim. A exposição no museu Reiss-Engelhorn fica em cartaz até o dia 11 de janeiro de 2009. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.