Mostra traz o melhor da TV infantil mundial

Luís Erlanger não faz mais parte das Organizações Globo. O jornalista, que chegou à emissora como braço direito de Evandro Carlos de Andrade na direção do Jornalismo, comandou a Central Globo de Comunicação até o início de 2013, quando foi deslocado para o Controle de Qualidade pelo então novo diretor-geral da emissora, Carlos Henrique Schroder, seu ex-subordinado.

O SBT completa 33 anos com novo logotipo e a certeza de ser uma emissora com baixíssimo índice de rejeição, o que endossa a imagem de "TV mais feliz do Brasil".

Irene Ravache completa 70 anos nesta quarta-feira, quando divide o cenário do Saia Justa com as titulares do programa do GNT. Em pauta: o envelhecimento, de preferência com boa qualidade de vida, como é o caso da convidada do dia.

Patrulha Salvadora fecha o ciclo de Carrossel no SBT com quatro temporadas. O seriado não terá novas safras, ou não agora, com o elenco oriundo da novela.

Larissa Manoela, aliás, a Maria Joaquina, estrela de Carrossel, é nome reservado desde já para a próxima produção da emissora, outra versão nacional de título mexicano infantojuvenil, Cúmplice de Um Resgate.

A Globo já deu início às gravações de Alto Astral, a próxima novela das 19h. O texto lança outro estreante na função de autor titular, Daniel Ortiz, com supervisão de Silvio de Abreu. O argumento é de Andréa Maltarolli, morta em 2009.

As mudanças operadas pela Copa na audiência só agora vão se refletindo no faturamento, e quem não transmitiu o evento finalmente começa a rever algum horizonte. Com o direcionamento de verbas publicitárias para o mundial, algumas emissoras experimentaram recessão similar ao mês de janeiro.