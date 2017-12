Mostra traz ao País os 60 anos do ´Diário de Anne Frank´

Nesta segunda-feira, 25, completam-se 60 anos de edição do Diário de Anne Frank. A Fundação Museu Anne Frank, sediada em Amsterdã, em parceria com a Plataforma Brasil Holanda, traz ao Brasil a versão em português da exposição itinerante Anne Frank, Uma História para Hoje. A exposição, composta por 30 painéis, será inaugurada em parceria com o Projeto Sol, sediado no bairro Cidade Dutra (R. Dr. Paulo de Barros Whitaker, 300). Depois, segue para várias cidades do Brasil. O objetivo é provocar reflexões sobre o respeito às diferenças, uma vez que a raça humana tem uma longa história de intolerância.