Mostra traz a São Paulo figurino de 'Guerra nas Estrelas' Fazer a infância voltar por algumas horas é o que a ''Star Wars Exposição Brasil'' promete. Ao adentrar no fascinante mundo de George Lucas, é impossível não se emocionar com naves, fantasias e maquetes trazidas para o Porão das Artes, no Parque do Ibirapuera. A partir de hoje, o sonho de muitos maníacos pela série poderá ser realizado na caprichada exposição. Nela estão selecionadas 200 peças e um cenário nunca antes visto. Para apresentar a iniciativa inédita, seus organizadores trouxeram para o Brasil novamente o ator Anthony Daniels (o eterno robô C-3PO que esteve no País em setembro do ano passado comemorando os 30 anos do primeiro filme da trilogia) e o técnico de cinema e efeitos especiais da LucasFilm, Nelson Hall. Vale lembrar que além do vasto material selecionado diretamente do rancho da Lucasfilm, na Califórnia, uma Escola Jedi e uma loja lotada de bugigangas da série estarão à disposição dos visitantes. O mais importante nessa exposição é deixar claro que todas as peças são originais. Tanto naves em tamanho real - são quatro trazidas para o Brasil entre o Caça Jedi Starfighter e a moto voadora Imperial Speeder Bike utilizada no Retorno de Jedi - como as roupas dos robôs e vilões como Bofa Fett estão separadas por filmes e mundos dentro da sala da exposição. Para se ter uma idéia, existem 6 roupas de C-3PO espalhadas pelo mundo. "Talvez ela e a carcaça do robô R2-D2 sejam as únicas fantasias que sobreviveram ao tempo", salientou Hall. Destaques na mostra é o que não faltam. Um dos maiores deles é a Sala Imperial com a mesa de cirurgia utilizada no episódio III para transformar Anakin Skywalker em Darth Vader. As fantasias em tamanho natural dos Ewoks e do companheiro de Han Solo, Chewbaca, emocionam. Há, ainda, desenhos originais utilizados na produção dos seis filmes. Para as escolas há a chance de marcar uma tour com duração de 1h30 e participar da Escola Jedi, com direito a treinamento com sabre de luz e um confronto contra Darth Vader. Os estudantes de 3 a 17 anos serão recepcionados por cavaleiros Jedi, que apresentarão o universo de Star Wars com toques até sobre ética. Sem censura e para todas as criança que existem dentro de cada um. As informações são do Jornal da Tarde Star Wars Exposição Brasil. Porão das Artes, Parque do Ibirapuera, em São Paulo. De seg. a dom. (5 de março a 29 de junho). Das 9 às 22 horas. R$ 30. www.starwarsbrasil.com.br