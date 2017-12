Mostra trata da reinvenção da pintura brasileira Quando o russo Kasimir Malevich (1878-1935) criou a série suprematista "Branco sobre Branco", entre 1917 e 1918, ele sinceramente pensou que a pintura se esgotaria, como diz o curador Paulo Herkenhoff. "Rompi a barreira azul das fronteiras da cor e desemboquei no branco. Atrás de mim meus colegas pilotos nadam na brancura", declarou o artista, porque delinear quadrados brancos sobre um fundo branco foi um ato que criou um impasse na pintura - depois disso, o que mais poderia ser feito? "A pintura teve de se reinventar", diz ainda Herkenhoff e, claro, ela não morreu, assim como há tempos, desde o surgimento da fotografia, sua morte vem sendo especulada Mas a pintura se reinventou, se reinventa, num processo natural e gradual. Foi ela a escolhida para ser a estrela única da mostra "Pincelada", que será inaugurada amanhã no Instituto Tomie Ohtake, com curadoria de Herkenhoff "Pincelada" ocupa as três grandes salas do Instituto Tomie Ohtake. Reúne mais de uma centena de obras para tratar a pintura realizada no Brasil de uma forma ampla. Sim, a pintura, esse meio tão caro a Herkenhoff, como ele mesmo diz, é um meio complexo, mas o público leigo, garante o curador, terá disponível textos muito didáticos nos espaços expositivos. Na primeira sala dão boas-vindas aos visitantes obras em que os artistas adentraram o campo da abstração - mas não o campo da abstração geométrica, concretista. "São artistas que fazem a passagem gradual para o abstrato", diz o curador, ou que quando voltam para a figuração, fazem uma "figuração Fantasmagórica". No centro da sala, dialogam pinturas de Iberê Camargo, Ivan Serpa e uma obra de Alberto da Veiga Guignard (a mostra é pontuada pela participação de quatro modernistas que estiveram para além do chamado "regionalismo" do movimento moderno - além de Guignard, Flávio de Carvalho, Cícero Dias e Lasar Segall). Em cada uma das salas o curador faz espécies de "salas especiais" de alguns artistas-chave. Na primeira, o escolhido é Iberê, representado por um conjunto de oito telas da década de 1960, do período de sua "potência, quando atinge a maturidade", diz Herkenhoff. "É o Iberê material, gestual, que frente a frente com a tela quer pintar, descarnar um ser vivo." Ao lado de Iberê estão duas grandes telas da Fase Negra de Serpa, de 1964 - desde a década de 1960, elas não eram exibidas. Na segunda sala estão os concretistas, da abstração geométrica realizada pelos integrantes do paulista Grupo Ruptura (da objetividade absoluta) e do carioca Grupo Frente, cujos integrantes caminharam para o chamado neoconcretismo, que "reivindica a participação do sujeito". Um objeto ativo de Willys de Castro faz o espectador se movimentar para ver todas as suas faces; ao mesmo tempo, da pintura para a criação dos Bolides, Hélio Oiticica incita que o visitante "olhe com todos os sentidos" - pode manusear a obra. Na terceira sala, por fim, está a "geometria sem manifesto" presente na obra de artistas que "renovam a tradição clássica da pintura". Maria Leontina faz paisagens geométricas; Rubem Valentim "converte a herança africana numa escrita simbólica abstrata"; Milton Dacosta cria naturezas-mortas apenas com linhas ou castelos com o empilhamento de pequenos quadrados. Pincelada - Pintura e Método, Projeções da Década de 50. Instituto Tomie Ohtake. Av. Faria Lima, 201, 2245-1900. 3.ª a dom., 11 h às 20 h. Até 24/9. Abertura quarta, às 20h, para convidados