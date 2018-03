Mostra tem outro 'Starchitect': Shigeru Ban O evento Arq. Futuro, amanhã e sexta, no MAM-RJ (Av. Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo) e no Espaço Tom Jobim (R. Jardim Botânico, 1.008, Jardim Botânico), reúne para debater arquitetura, além de Zaha Hadid, o japonês Shigeru Ban, da Universidade de Kioto; os economistas Edward Glaeser, de Harvard, e José Alexandre Scheinkman, de Princeton; os urbanistas brasileiros Augusto Ivan Pinheiro e Sérgio Magalhães; o crítico de arquitetura André Corrêa do Lago e a escritora e consultora de arquitetura Karen Stein. As palestras de Zaha Hadid e Shigeru Ban serão na sexta, às 18 h, no Espaço Tom Jobim. O Arq.Futuro terá fóruns de discussão, palestras, aulas magnas e workshops. O conteúdo será registrado e reapresentado em material audiovisual, com imagens e vídeos exclusivos e um livro digital para tablets. Mais informações e inscrições: www.arqfuturo.com.br.